Literatura ga je pričakala z odprtimi rokami, bralstvo mu jé iz roke

Kaj vse zmore literatura?!! Vse mogoče počne z bralci, lahko jih vleče skozi temačne okljuke intelektualizma ali pa lahkotneje potiska proti srečnemu koncu ... Francoz Julien Sandrel, ki se je med drugim podpisal pod uspešnico Proti soncu, je eden tistih pisateljev, ki ga množice obožujejo: medtem ko na svet vedno znova pade tema, je v njegovi domišljiji svetlo.

Julien Sandrel daje vtis prijaznega človeka, iskreno ljubeznivega. Kakor je povedal za Delo, se odziva na sporočila in prošnje bralcev – in teh ima ogromno in vedno več. Lahko da se sliši naivno, a občutek je, da ima ljudi rad. V nasprotnem najbrž niti ne bi pisal takšne feel good literature, čeprav je treba natančno opredeliti, kaj to sploh je ... Svojo zgodbo o uspehu je za nas razgrnil prek zooma iz Pariza, kakor se je zasmejal, »iz hčerine otroške sobe«. Drobci, obrobne informacije iz vsakdanjega življenja niso samo balast, nasprotno, pokrajšajo lahko razdalje med nami, predvsem pa nas ohranjajo človeške.

