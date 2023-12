Manj znanja in pripadnosti, manj varnosti

V nadaljevanju preberite:

Pedagoški inštitut je letos predstavil rezultate treh mednarodnih raziskav znanja, ki jih izvaja za ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI), z namenom izboljšave vzgojno-izobraževalnega procesa: maja PIRLS 2021 (mednarodna raziskava bralne pismenosti), novembra ICCS 2022 (mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja; obe potekata pod okriljem IEA, Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov) in decembra raziskavo PISA 2022 (program mednarodne primerjave dosežkov učencev; raziskava poteka pod okriljem OECD, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj). Rezultati vseh raziskav, predstavljenih v letošnjem letu, so glede tega še posebej povedni in bi jih brez večjega pretiravanja lahko opisali kot katastrofalne. Zakaj?