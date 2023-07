Mefistovi vajenci

V nadaljevanju preberite:

Sergej Rahmaninov, eden zadnjih velikih glasbenih romantikov, je domovino zapustil že decembra 1917, takoj po oktobrski revoluciji, in se leto kasneje iz Skandinavije za vselej preselil v ZDA. Vse življenje je bil neusmiljen kritik sovjetske oblasti. V pismu New York Timesu leta 1931 je zapisal, da doslej še nikoli in nikjer ni bilo režima, odgovornega za tako strašna grozodejstva in zločine, kot so jih počeli boljševiki.

Le kaj bi napisal ob današnjem surovem znašanju Kremlja nad Ukrajino? Nekoč je nastopal v Kijevu, Harkovu in drugih mestih te velike države, toda malone vse dvorane, kjer je občinstvo nekoč kot uročeno poslušalo njegove klavirske mojstrovine, so danes porušene do tal. Ruska vojska načrtno tepta vse, kar diha ukrajinsko kulturo: gledališča, opere, muzeje, knjižnice, galerije, šole. In hkrati z zgradbami ubija tudi umetniške ustvarjalce. V Hersonu so lani, denimo, ustrelili dirigenta Jurija Kerpatenka, ker ni hotel sodelovati na propagandnem koncertu okupacijske vojske …