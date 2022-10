Klavir, ki je ljubil Chopina

V komentarju preberite:

- Šest desetletij po atomski bombi so sorodniki močno poškodovani klavir izročili družinskim prijateljem, natančneje gospe Tomije Futakuči, ki je delala v projektu Upanje (Hope). Poiskala je uglaševalca in popravljavca klavirjev Hirošija Sakaibara in brž se je lotil dela. Trudil se je, da bi ohranil čim več izvirnih delov. Da bi s tem ohranil tudi zgodovino in spomin na Akiko. Tudi sam je namreč imel podobno zgodbo. »Moja mama je bila ravno tako izpostavljena radiaciji. In stric je umrl istega dne kot Akiko,« pove mojster Sakaibara, ki je klavirju po trdem delu končno vdihnil novo življenje.