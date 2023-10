Migrantka, izumiteljica cepiva mRNA, nobelovka

V članku lahko preberete:

Ugibanja, ali jo za raziskave, povezane s cepivi mRNA, čaka Nobelova nagrada, niso nova. Pandemija covida-19, med katero so cepiva mRNA uporabili v praksi, je odločitev švedskega inštituta Karolinska pospešila. Nagrado si deli z Drewom Weissmanom, kolegom z univerze v Pensilvaniji. Ni se zgodilo prvič, da je fotokopirni stroj vplival na tok zgodovine. Katalin Karikó in Weissman sta se namreč leta 1997 spoznala ob fotokopircu in ob tem izmenjala nekaj besed o napakah raziskovalne politike, ki ne namenja dovolj denarja raziskavam, s katerima se ukvarjata. Postala sta raziskovalna kolega. Je pa biografija Katalin Karikó bolj slikovita, polna dramatičnih zapletov.