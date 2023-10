Prestižna nagrada v roke iranski borki za pravice žensk Narges Mohamadi

Nobelovo nagrado za mir je letos prejela iranska borka za pravice žensk Narges Mohamadi za njen boj proti zatiranju žensk v Iranu in boj za spodbujanje človekovih pravic ter svobode za vse. Letošnja lavreatka prestaja zaporno kazen v Iranu, in sicer zaradi obtožb o ogrožanju nacionalne varnosti in širjenju propagande proti državi, poročajo tuji mediji.

Kot so pojasnili člani odbora za podelitev nagrade, je izbira letošnje dobitnice tudi priznanje »več sto tisoč ljudem, ki so v preteklem letu demonstrirali proti politikam diskriminacije in zatiranja žensk s strani iranskega teokratičnega režima. Moto, ki so ga sprejeli demonstranti – »Ženska – življenje – svoboda« – primerno izraža predanost in delo Narges Mohamadi,« so zapisali v obrazložitvi letošnje nagrade.

Dobitnica nagrade je zaradi svojega dolgoletnega boja po besedah članov Nobelovega odbora morala ogromno žrtvovati. Iranski režim jo je aretiral trinajstkrat in jo obsodil na skupno 31 let zapora in 154 udarcev z bičem.

351 nomiranih posameznikov in organizacij

Tako kot vsako leto so se tudi tokrat pojavljala številna ugibanja o tem, kdo bi bil lahko lavreat. V nasprotju z nagradami za fiziko, kemijo, medicino in literaturo je bil nabor potencialnih dobitnikov precej širši, napovedovanje pa so oteževale tudi zaostrene razmere v svetu.

Med potencialnimi kandidati za letošnjo nagrado so se omenjali podnebni aktivisti, zaščitniki človekovih pravic, pa tudi mednarodna sodišča za preiskovanje vojnih zločinov in nekateri politiki, vključno z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, zaprtim ruskimi opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim in vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko.

Nobelovega nagrajenca za mir vsako leto izbere petčlanski odbor, ki ga določi norveški parlament. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Skupno je bilo za najvišje priznanje, ki ga podeljuje Nobelov inštitut, nominiranih 351 posameznikov oziroma organizacij, a njihova identiteta ostaja skrita.

Lani so si Nobelovo nagrado za mir razdelili zaprti beloruski borec za človekove pravice Ales Bjaljacki, ruska nevladna organizacija Memorial ter ukrajinski Center za državljanske svoboščine, s čimer je Nobelov odbor proslavil predstavnike civilne družbe v postsovjetskem prostoru, ki že vrsto let promovirajo zaščito pravic državljanov ter dokumentirajo vojne zločine oziroma primere zlorabe oblasti.

Dobitniki Nobelove nagrade za mir v zadnjem desetletju 2022: Ales Bjaljacki (Belorusija), Memorial (Rusija) in Center za državljanske svoboščine (Ukrajina) 2021: Maria Ressa (Filipini/ZDA) in Dmitri Muratov (Rusija) 2020: Svetovni program za hrano (WFP) 2019: Abij Ahmed Ali (Etiopija) 2018: Denis Mukwege (DR Kongo) in Nadia Murad (Irak) 2017: Mednarodna kampanja za prepoved jedrskega orožja 2016: Juan Manuel Santos (Kolumbija) 2015: Četverica za dialog (Tunizija) 2014: Kailaš Satjarti (Indija) in Malala Jusafzai (Pakistan) 2013: Organizacija za prepoved kemičnega orožja

Nobelovo nagrado za mir podeljujejo že vse od začetka 20. stoletja. Dobitnika izbire petčlanski odbor, ki ga imenuje norveški parlament.

Posnetek letošnje podelitve si lahko ogledate prek spodnje povezave.