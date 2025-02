Milorad Dodik, ameriški pudelj in Putinov kurir

V nadaljevanju preberite:

Branje dokumentov ameriškega zunanjega ministrstva je zaradi čudnega fonta in zgoščenih črk muka za oči, a obenem je zabavno črno na belem spremljati, kako hitro se spreminjajo ameriška zavezništva. To so na svoji koži občutili že v Afganistanu, zdaj pa čutijo še v Kanadi, na Danskem in v Ukrajini. V prepisu govora ameriške državne sekretarke Madeleine Albright v banskih dvorih v Banjaluki 9. marca 2000 ne manjka pohval na račun tedanjega premiera entitete Republika Srbska Milorada Dodika.

»Amerika in nova Evropa segata v to regijo in iščeta partnerje, s katerimi bi poslovala, trgovala, ustvarjala delovna mesta in gradila medsebojno varnost. Naš cilj je vključiti celotno jugovzhodno Evropo v demokratični tok celine in iz novega stoletja ustvariti čas naraščajoče blaginje in širjenja miru. Premier Dodik je vreden partner v teh prizadevanjih. Z modrostjo in spretnostjo je vodil Republiko Srbsko skozi zahteven in turbulenten čas,« je govorila gospa, ki je dve leti pred tem Dodika med njegovim obiskom v ZDA predstavljala kot »svežo sapo« v politiki.