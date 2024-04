Mir ostaja prazna floskula na obzorju

V nadaljevanju lahko preberete:

»Bojim se, da bo Julian v ječi umrl,« odgovori na uvodno vprašanje o Julianu Assangeu. »Nič drugače se ne bo zgodilo z njim, kot se je z Aleksejem Navalnim, ki je bil aretiran in strpan v zapor, kjer je potem umrl, čeprav so še nekaj dni pred tem poročali o njegovem solidnem zdravstvenem stanju.« Sin novinarja Mazharja Alija Khana in aktivistke Tahiri je moral iz pakistanskega Lahoreja sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja zaradi nasprotovanja diktaturi v Pakistanu v izgnanstvo. Odločil se je za Veliko Britanijo in na Oxfordu doštudiral filozofijo, politologijo in ekonomijo. V tistem času se je vključil v študentske proteste in mednarodno gibanje proti vojni v Vietnamu.

»Julianovo zdravstveno stanje je skrb vzbujajoče že nekaj let, tako fizično kot psihično, o tem poročajo njegovi zdravniki. Ne bi bil smel biti v zaporu, ker ni storil kaznivega dejanja. Proces proti njemu je izključno politično motiviran,« pravi Tariq Ali.

In še: »Vojakinja Chelsea Manning, kibernetska strokovnjakinja v obveščevalnem oddelku ameriške vojske, je s tem, ko je Assangeu in njegovim sodelavcem iz WikiLeaksa razkrila tajne dokumente, v katerih so bili podrobno opisani grozodejstva in mučenja z njenega delovnega mesta v Iraku, ogrozila svoje življenje. Številni mediji po svetu so objavljali izvlečke iz WikiLeaksa in dokumentov, ki jih je pridobil Snowden. Manningovo so aretirali, Snowden je bil prisiljen zaprositi za azil v Putinovi Rusiji. In gonja proti Assangeu se je začela, prava diskreditacijska kampanja.«