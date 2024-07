(KOMENTAR) Mož, ki izgublja stave, naj ne rine v vojno

Galerija

Potem, ko jim je predsednik Aleksandar Vučić obljubil, da je zaradi okoljskih tveganj projekt izkopavanja litija predčasno zaključen, so iz predsednikovega pogovora za Financial Times Srbi izvedeli, da je sporni projekt znova zaživel in takoj obudili okoljske proteste v Loznici, mestu na zahodu Srbije. Foto Vladimir Zivojinovic Afp