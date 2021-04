Mrk opoldne

V članku preberite tudi:



Vojaki ubijajo celo otroke. Že v začetku marca je na očetovih rokah umrla sedemletna Khin Myo Chit, ki so jo ustrelili, ko so vdrli v njihovo hišo. In morijo tudi poete. Kot prva sta padla pesnika Myint Myint Zin in K Za Win. Oba sta bila profesorja, zelo priljubljena med študenti.