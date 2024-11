Na Eminemovi aveniji, med Amiši, ameriškimi Arabci in poticami

V nadaljevanju preberite:

»Rekel bi, da smo tukaj zato, ker ljubimo Ameriko,« je delavec Anthony minuli konec tedna navedel razlog za udeležbo na predvolilnem zborovanju Donalda Trumpa v predmestju Detroita. Tokratne volitve, ki bodo končane v torek, bodo v veliki meri odločene v Michiganu, Wisconsinu in Pensilvaniji, kjer je upokojenec Walt v Canonsburgu na vprašanje, zakaj voli Kamalo Harris, preprosto dejal: »Ni Donald Trump!«

Ni končano, dokler ni končano, je izrek, ki ga Američani pripisujejo bejzbolski legendi Yogiju Berri. Ta izrek ne velja le za šport, ampak tudi za predsedniško tekmo med prejšnjim republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom in demokratsko podpredsednico Kamalo Harris. Javnomnenjske raziskave so minuli teden republikancu dale nekaj prednosti tako v nihajočih zveznih državah kot v skupnem seštevku. So pa pregovorno netočne. Tudi tokrat obstaja nevarnost, da bo poražena stran zmagovalno obtoževala goljufanja, pa tudi, da se bo pojavilo nasilje. Vrsta zveznih držav je že napovedala večdnevno štetje glasovnic. V Oregonu in Washingtonu je zunaj volišč zagorelo nekaj volilnih skrinjic.