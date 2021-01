Na temni strani meseca

V članku preberite:

Spoštovanje načela zakonitosti ne pomeni le spoštovanja predpisov, temveč tudi to, da jih ne izigravamo. Ne le, da »vsaka svinjarija še ni kaznivo dejanje« (Zdenka Cerar), »svinjarije« tudi niso nujno nezakonite. So pa družbeno nevarne, ker lahko postane »svinjanje« kaj hitro splošen modus operandi, za kar najdemo prepričljive primere doma in v svetu. Zato etično ravnanje v javno dobro predpostavlja, da se nosilci javnih pooblastil »svinjanju« izogibajo celo v primerih, ko bi to kratkoročno morda lahko bilo v javno korist.