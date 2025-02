Namesto dela si želijo predčasnega pobega v pokoj

V nadaljevanju preberite:

Triinšestdesetletna Majda se je lani s svojim delodajalcem dogovorila, da jo bo odpustil, ona pa se bo v skladu z zakonsko možnostjo prijavila na zavod za zaposlovanje in tam »počakala« na izpolnitev pogojev za upokojitev. Delodajalec ji je izplačal odpravnino, gospa Majda pa mesečno prejema še 625 evrov neto nadomestila. Omenjeni dogovor je prinesel obojestransko korist. Delodajalec je s tem na mehek način znižal število zaposlenih in dodatno racionaliziral svoje poslovanje brez odkritega odpuščanja in skrbi pred morebitnimi tožbami, gospe Majdi pa je s tem omogočil nekakšno upokojitev pred upokojitvijo, saj preprosto več ni zmogla delati s takšnim tempom kot pri petintridesetih letih, zato jo je delo – četudi intelektualno in ne fizično – vse bolj utrujalo. Poleg tega je želela več časa za druženje z vnuki in zase.

Gre za institut, ki delodajalcem omogoča, da lahko tudi zaščitene starejše delavce odpustijo 25 mesecev prej, preden ti izpolnijo pogoje za upokojitev, saj lahko po zakonu za to obdobje na zavodu za zaposlovanje prejemajo nadomestilo za brezposelne.