Ne moreš v Putinovo? Pojdi v Beograd, Putina imajo raje kot Vučića

Tradicionalni navezanosti med slovanskima narodoma navkljub je težko razumeti, zakaj po napadu Rusije na Ukrajino tolikšen delež Srbov še vedno podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kaj je tisto, kar balkanskemu narodu, ki je verjetno za vedno ostal brez znatnega kosa svojega ozemlja, vzbuja simpatije do velikega bratskega naroda, ki se je podal na krvavi pohod, da bi velik kos ozemlja iztrgal bistveno manjši sosednji državi?

Ker je Srbija most med vedno bolj osamljeno Rusijo in Evropo, v teh dneh v srbski prestolnici ni težko najti Rusov. Polni so jih restavracije in malo bolj imenitni klubi, prisotni so na družabnih dogodkih, že pred napadom na Ukrajino pa so imeli v Srbiji registriranih okoli dvajset ruskih strank.