Nove avanture za poslovnega genija Jeff Bezosa

V portretu tedna preberite:

Jeff Bezos se je izkazal na univerzi Princeton in v svojih prvih službah, v newyorškem hedge skladu D. E. Shaw & Co je kmalu postal eden od podpredsednikov. Kljub temu se je pri tridesetih letih odločil za nov in negotov projekt spletne prodaje knjig, s čimer je začel svoj trgovski imperij. Znanci so ga najprej spraševali, zakaj je zapustil dobro službo, takoj zatem pa, kaj neki je internet. A je Bezos že tedaj verjel, da bi mu bilo na stara leta najbolj žal za priložnosti, ki jih ne bi izkoristil.