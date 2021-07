Novi tunizijski despot

V nadaljevanju preberite:

Vplivni spletni portal Middle East Eye je že maja objavil dokument, ki je tunizijskega predsednika Kaisa Sajeda pozival k razpustitvi parlamenta, odpustitvi predsednika vlade Hišema Mečičija in prevzemu nadzora nad vsemi ključnimi institucijami v državi – od vojske in policije do pravosodja. Obstoj dokumenta, ki so ga napisali najbližji sodelavci 63-letnega predsednika, ki je bil izvoljen leta 2019 (v drugem krogu z dobrimi 72 odstotki glasov), so v predsednikovem kabinetu dolgo časa zanikali. Potem je vse skupaj malce potihnilo.



A minulo nedeljo zvečer je – kot da bi Sajed iz predala vzel taisti dokument, dejansko navodila za izpeljavo državnega udara in vzpostavitev diktature – tunizijski predsednik, izkušen ustavni pravnik in pred vstopom v politiko izjemno ugleden javni intelektualec, storil točno to, kar so mu (ne le) v pisni obliki »namignili« svetovalci. Domači in zunanji.