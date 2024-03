Panoramske stopnice

V nadaljevanju lahko preberete:

S prijateljem sedeva v senco znanega lokala in naročiva čaj; šele ko raztrgam ovojnico s filter vrečko, opazim slogan, ki me spomni na zgodovino moje neuspešne naivnosti: Verjemi vase piše na njej; kot bi me nekdo zbodel v rano, ki sem jo že davno tega pozabil. Nekoč smo verjeli v koše, igrišča, družbo, danes smo le še posamezniki, ki verjamemo vase, vsak zase, nihče za vse. Tako gre to. Vrečka pa je le strgana, pomislim. Tudi to nekaj pomeni. Navsezadnje gre zgolj za reklamo, nekoga, ki si je sposodil slogan in se zdaj pretvarja, da je ta njegov. In da res verjame vase. Tudi največji lažnivci verjamejo vase in se imajo za kreativne.

Vse, prav vse se prodaja in vsi, prav vsi se prodajamo – brez konsekvenc. Saj na koncu nam bo vsem uspelo, o tem ni nobenega dvoma. Ko pravim, da nam bo na koncu vsem uspelo, mislim na končni izlet; vsi bomo šli na končni izlet: eni z večjimi, drugi z manjšimi sendviči, četudi si je kdo vmes kupil celo tovarno sendvičev ali ustvaril lastno verigo toplih sendvičev. Nič od tega ne bo več štelo. Za vsakega od nas bo ta izlet končni in tudi dokončni.