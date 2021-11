Pisateljica in mentalist

V članku preberite:

- Angleška avtorica kriminalk P. D. James je rada povedala, da je danes težko najti motiv za umor, saj sodobni ljudje nimajo več toliko skrivnosti in tudi moralni zadržki niso več tako strogi kot nekoč. Rekla je tudi, da je ljubezen bolj nevarno čustvo od sovraštva. Camilla Läckberg se z njo ne strinja, misli, da so vsi motivi še vedno tukaj, od pohlepa do ljubosumja.

- Knjigi o Faye Adelheim sta seveda čisto drugačni od kriminalk. »Vedno sem želela pisati tudi v tem žanru, ki mu sama pravim žanr maščevanja.« Zanjo je bil izziv pisati tudi erotične prizore, ki so obvezen del tovrstnih knjig. Čeprav ji je bilo neprijetno, ker si je predstavljala, da bo knjigo nekoč prebrala njena mama.