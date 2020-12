Pogled na zdravstvo od zgoraj in znotraj

V članku preberite:

Ena od teh šestih tujih zdravnikov je tudi »naša« Njetočka Šimec Gredelj. Hrvatica, pri nas je leto in pol. Na izpitu slovenščine C1 je enkrat že padla. Pred nekaj dnevi je izpit opravljala drugič. Ali ji je uspelo, ne ve, ne vemo. Je pa postala del našega vsakdana in se zlila s kolektivom. Če jo izgubimo, bo težka, vsak zdravnik šteje. In njena slovenščina? Ne razume, kaj ji bolnik pove? Bolnik ne razume nje? Verjemite, da se z bolniki ne pogovarja o floristiki, čebelarstvu, razmerah na nepremičninskem trgu, kot so bile teme na izpitu, ki ga ni opravila, in s tem tvega, da bo morala zapustiti Slovenijo, UKC LJ in bolnike, za katere zgledno skrbi.