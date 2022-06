Pokopane in zamolčane resnice ciklično rojevajo nova zla

V nadaljevanju preberite:

Sodobna Srbija se sooča z vprašanji, ki tarejo večji del evropskega vzhoda. Problem neodvisnosti sodstva, nejasna ločnica med politiko in organiziranim kriminalom, posledice, ki jih ljudem pušča življenje s krivicami, iskanje poti do sprave v družbah, kjer vztrajno pestujemo zamolčane resnice, je težje in za družbo bolj usodno kot obsodba krivic in zločinov. Dinamičen in inteligenten sogovornik Miodrag Majić je dvoživka: pisatelj in sodnik, ki sodi težkim zločincem in vojnim zločincem. Fikcija je analitično orodje za razkrivanje stanja v družbi.