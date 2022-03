Prošnja Kitajski, naj ostane nevtralna (2)

Spoštovani gospod predsednik Vavpotič.

Hvala vam za vaše pismo. Najprej bi se rad zahvalil za vsa vaša prizadevanja pri spodbujanju gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo ter za poglabljanje prijateljstva med državama. Zelo cenim tudi to, da aktivno pozivate k miru in razmišljate o prihodnosti sveta.

Trenutna situacija v Ukrajini je zaskrbljujoča in Kitajsko globoko žalostijo tamkajšnje razmere. Sicer ni vpletena v rusko-ukrajinski konflikt, vendar se na svoj način ves čas trudi konstruktivno pristopiti k pomiritvi situacije, spodbujanju mirovnih pogajanj in preprečevanju humanitarne krize. Kitajsko stališče glede ukrajinskega vprašanja je dosledno in jasno. Meni, da je treba spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav. Treba je spoštovati cilje in načela ustanovne listine ZN. Resno je potrebno obravnavati legitimne varnostne pomisleke vseh držav in podpreti vsa prizadevanja za mirno rešitev krize. Kitajska ves čas usklajuje komunikacijo z vsemi stranmi na podlagi teh štirih prepričanj.

Kitajska je zelo zaskrbljena zaradi posledic, ki jih trpijo civilisti v rusko-ukrajinskem konfliktu, in meni, da je največja prioriteta mednarodne skupnosti spopadanje z morebitno obsežno humanitarno krizo. Za reševanje humanitarne krize v Ukrajini je predstavila pobudo v šestih točkah in glede pobude prejema odzive in podporo vse več držav.

Kot stalna članica varnostnega sveta ZN in odgovorna sila si Kitajska po svojih najboljših močeh prizadeva za mir in spodbuja pogovore. Dan po začetku konflikta se je predsednik Xi Jinping po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in izrazil upanje, da Rusija in Ukrajina čim prej začneta z mirovnimi pogovori. V začetku tega meseca je predsednik Xi s francoskim predsednikom Macronom in nemškim kanclerjem Scholzem organiziral virtualni vrh, med katerim je izrazil pripravljenost, da nadaljuje s komunikacijo in usklajevanjem s francosko, nemško in evropsko stranjo ter skupaj z mednarodno skupnostjo aktivno pristopi k reševanju ukrajinskega vprašanja. Sredi tega meseca sta se predsednik Xi in ameriški predsednik Joe Biden slišala preko videoklica in si izmenjala mnenja o trenutnih razmerah v Ukrajini. Obe strani sta povedali, da si bosta po svojih močeh prizadevali za ustrezno rešitev krize v Ukrajini. Član državnega sveta in zunanji minister Wang Yi je nedavno z zunanjimi ministri več držav opravil intenzivna videosrečanja in telefonske pogovore, da bi uskladili stališča glede ukrajinskega vprašanja. Ukrepi, ki jih je Kitajska sprejela za ublažitev razmer v Ukrajini, so odgovorni in konstruktivni ter kažejo odgovornost velike države za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

Ne le, da si močno prizadeva za evakuacijo svojega osebja, ampak se tudi aktivno usklajuje z Rusijo in Ukrajino, da bi olajšala evakuacijo državljanov drugih držav. Rdeči križ Kitajske zagotavlja nujno humanitarno pomoč Ukrajini, kamor postopoma prihajajo zaloge, da bi se razdelile beguncem. V prihodnje bomo glede na potrebe ponudili nadaljnjo pomoč.

Kitajska je vedno zagovarjala mir in nasprotovala vojni, kar je njena zgodovinska in kulturna tradicija. Dolgoročna rešitev ukrajinske krize je, da se opusti miselnost hladne vojne in blokovska delitev ter se oblikuje uravnotežena, učinkovita in trajnostna regionalna varnostna struktura. Le tako je mogoče uresničiti dolgoročen mir in stabilnost evropske celine. Tako Kitajska kot Slovenija sta miroljubni državi. Kitajska je pripravljena skupaj s Slovenijo krepiti solidarnost in sodelovanje, se s skupnimi močmi spoprijeti z izzivi in še naprej spodbujati izgradnjo skupnosti za skupno prihodnost človeštva, ki bi svetu odprla svetlo in lepo prihodnost.

S prisrčnimi pozdravi,

Wang Shunqing,

kitajski veleposlanik v Sloveniji