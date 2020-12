Prostovoljni model nima učinka, čas je za rezervni načrt

V nadaljevanju preberite:

Če nekdo želi kupiti določen izdelek, pogosto nima druge možnosti, kot da kupi še kup odvečne embalaže in jo nato zavrže. Odgovornost je torej na strani podjetij, ki potrošnike zasuvajo z neprimerno embalažo, to velja skoraj za vsak izdelek, ki ga kupimo v trgovini, pravi Lela Mélon, ki velik del svojega raziskovanja posveča vprašanju, kako trajnost vpeljati tudi v zakone in direktive Evropske unije.