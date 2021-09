Protestiram kot psihiatrinja in ženska!

V nadaljevanju preberite:

Čas, v katerem živimo zadnje čase, spominja na vožnjo z vlakcem smrti. Ko že misliš, da si strmoglavil, se pojavi nov ovinek, nov zaplet, ki potisne v pozabo prejšnjega. Pa bi se rada zadržala pri enem od njih, ker nam ta hitrost dogajanj onemogoča dobro premisliti stvari, ki se dogajajo, in kontekst, v katerega so umeščene.



Rada bi se dotaknila treh sicer med seboj povezanih pomembnosti, ki jih je bilo mogoče opazovati ob posnetkih srečanja vrha vlade in protestnikov na ikoniziranih in mitologiziranih »območjih Triglava«.



Najprej bi nas morala vse ljudi z občutkom za sočloveka zmotiti skrajno nesramna obravnava psihiatrije. To je del diskurza, ki brezsramno teče že kar nekaj časa in ga nikakor ne pričakujem od najvidnejših predstavnikov oblasti, nekoč celo začasnega ministra za zdravje ...