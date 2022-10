Punktacije iz leta gospodovega

V nadaljevanju preberite:

Bolj kot kadar koli pa je tudi v Sloveniji jasno, da prepad med revnimi in bogatimi postaja vse globlji, modeli, ki so sistemsko vzdrževali solidarnost in enakost v izhodiščih, pa so vse bolj ogroženi. To se v razpravah že kaže na vsaj treh področjih. Prvo je zdravstvo, drugo je šolstvo in tretje je stanovanjska politika.