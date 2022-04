Rokohitrsko predvolilno ustanavljanje raziskovalnih institucij

V članku preberite še:

- Slovenija je peta najmanjša država EU in dobra dva milijona prebivalcev nas je le za kakšno večjo četrt kakega evropskega velemesta. Zato se moramo še toliko gospodarneje vesti pri izvajanju javnih služb in porabi javnega denarja, tudi na področju raziskovanja, ki je eno ključnih za zagotavljanje razvoja in blaginje.

- Sprejem RISS, NPVŠ in ZZrID predstavlja prelomen trenutek za organizacijo slovenskega akademskega prostora. Ključna je predvsem zaveza o povečanem financiranju znanosti, ki naj bi do leta 2027 dosegla en odstotek bruto domačega proizvoda. Zaveza o enem odstotku je bila vključena že v RISS 2011–2020, vendar nikoli ni bila dosežena.

- Zato pozivamo vlado in ministrstvo, da se bolj odločno lotita nadaljnjega slovenskega razvoja in vključita meritokracijo v presojanje dosežkov. Podpirajo naj se odlične raziskovalke in raziskovalci, raziskovalne skupine in raziskovalne institucije na osnovi dosežkov transparentnih presoj, ki vključujejo mednarodne presojevalce.

- Od ministrstva in vlade zato zahtevamo, da so transparentni postopki ter jasni in merljivi rezultati, primerljivi na evropski ravni, osnova za nadaljnji razvoj inštitucij in sistema. Zahtevamo ustrezne razmere za delo, ki ga opravljamo v korist Slovenije, za dobro ljudi!