Škof pod rentgenom

Ko se je škof Andrej Saje, sicer doktor kanonskega prava, na novico o nadzorovanju, ki jo je objavil portal Necenzurirano, odzval, je zapisal, da z domnevnim početjem urada za preprečevanje pranja denarja ni bil seznanjen. Prav tako da ne ve, kaj bi bilo lahko v ozadju. A pomembno je tudi tisto, kar ni v ozadju. »Če je do omenjene preiskave res prišlo, gre za grobo kršenje osnovne ustavno varovane človekove pravice do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, pravne ureditve Republike Slovenije ter sodobnih demokratičnih standardov,« je zapisal dr. Saje. »Nihče ne more biti tarča tovrstnih preiskav, če za to ni utemeljenega pravnega razloga, preiskavo pa lahko naročijo samo za to pristojni državni organi na podlagi suma kaznivega dejanja. V mojem primeru za takšno preiskavo ni bilo nobenega pravnega ali drugega razloga,« je dodal.