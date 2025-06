Skrivnost stricev iz ozadja: Golob, Janša ali tretji obraz v senci?

V nadaljevanju preberite:

Nekoliko sem bil presenečen, ko sem na pobudo kolegice iz nacionalne TV v Žurnalu24 prebral intervju z Vladimirjem Prebiličem in je ta svoj ponovni vstop v notranjo politiko povezal s podporo »stricev iz ozadja«. Rekel je, da ima vtis, da ti »še niso povsem dvignili rok nad aktualnim premierom«. Dalo se je prebrati, da bo od njihove odločitve in »neomajne podpore« odvisno, ali bo začel politični projekt, da bi na volitvah prihodnje leto Slovenija dobila novega premiera, ki ne bi bil niti Robert Golob niti Janez Janša. So odločitve res tako enostavne?