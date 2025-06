Markeš: Dobro je, da Pahor nima več nobene teže

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor se je konec prejšnjega tedna oglasil z ocenami glede dogajanja v mednarodnem okolju. Njegova izjava, da v Gazi ni genocida, je sprožila kar nekaj polemik. Obenem je ta izjava povezana tudi s Pahorjevim oznanilom, da bo svojo dejavnost na družbenih omrežjih in drugod skušal čim bolj učinkovito monetizirati, je povzel Ali Žerdin.

Janez Markeš meni, da je Pahor s svojim relativiziranjem dogajanja ponovno zamudil priložnost, da bi bil tiho. Žerdin je pojasnil, da beseda genocid ob pravni teži nosi tudi politično in emocionalno težo, bega pa ga predvsem, ali Pahor meni tudi, da Izrael v Gazi ne izvaja vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost.

Žerdin je spomnil, da je v četrtek ob šestih popoldne na Prešernovem trgu napovedana manifestacija v podporo palestinskemu ljudstvu.

Markeš je poudaril, da beseda genocid ni nastala kot pravni pojem, ampak je kot taka nastala šele iz rabe. V Bosni in Hercegovini je ob dogajanju v Prijedoru to besedo prvi uporabil novinar. Realnost v Gazi mirno lahko označimo za genocidno, to besedo sedaj uporabljajo celo Netanjahujevi zavezniki v Izraelu, je pojasnil Markeš.

Pahor je s svojo sofistično latovščino samo razjezil javnost, »dobro je, da nima nobene teže več,« je ocenil Markeš. »Čast Slovenije sta rešila predsednica države in predsednik vlade, ki sta izgovorila pravilne besede in Slovenijo uvrstila med države, ki so občutljive za človekove pravice,« je dejal.

Pravni pojem genocida, je nastal po tem, ko je politična kasta teoretski koncept genocida porezala po tistih robovih, ki bi lahko škodovali interesom velesil. - Ali Žerdin

Žerdin je pojasnil, da bi morali, če bi že želeli »genocid tehtati s pravniško tehtnico«, najprej pojasniti, kako je kot pravni pojem nastal. Termin je skoval poljski učenjak judovskega rodu Lemkin. Po tem, ko je pojem teoretsko in pravno opredelil, je ta opredelitev prišla v politično sfero oziroma Združene narode. Stalne članice varnostnega sveta so jo oklestile na način, da pojmu genocid ne bi več ustrezalo, kar se je zgodilo ameriškim staroselcem, je pojasnil Žerdin. Pravni pojem genocida je nastal po tem, ko je politična kasta Lemkinov teoretski koncept genocida porezala po tistih robovih, ki bi lahko škodovali interesom velesil, je pojasnil Žerdin.

Markeš je ocenil, da se genocid v Gazi dogaja dokazano in dokazljivo, saj Izraelci celo javno izjavljajo, da so Palestinci živali oziroma podgane in jih je treba v celoti iztebiti, vključno z otroki. Meni, da sionistični lobi ne zmore več utišati kritičnih glasov. Dogajanje v Gazi je poligon, na katerem bo ameriški imperij propadel, svet pa se bo preuredil. Trump se vedno bolj smeši, krepijo pa se nova zavezništva, je povzel Markeš.

Jeffrey Sachs je povedal, da je za vso destibalizacijo Bližnjega Vzhoda od osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje stal Netanjahu osebno. Netanjahu je zatrjeval, da garantira mir na Bližnjem Vzhodu, če se zruši Irak, ki je ogrožal izraleske interese. Stanje pa se je s padcem Iraka, Sirije, Libije in Somalije vselej le še bistveno poslabšalo, je ocenil Markeš. »Od kod Izraelu pravica, da lahko taca po vsetu kakor hoče in se mu nič ne zgodi? Ta pravica izvira iz zaledja v ZDA, kjer sta tako notranja kot zunanja politika plen izraelske poltike,« je pojasnil Markeš, ki meni, da bodo ZDA zaradi podpore Izraelu doživele »neslutene posledice«.