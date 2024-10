Slovenci se ne znamo dovolj pohvaliti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je izrazito izvozno usmerjena, več kot 90 odstotkov izvažamo in Nemčija je naš ključni trgovinski partner. Moramo vedeti, da je to četrto največje gospodarstvo na svetu, ki prispeva petino celotnega BDP Evropske unije. Slovenski dobavitelji so dobro pozicionirani v dobavnih verigah nemških proizvajalcev, slovimo kot izredno inovativni, imamo odlične izdelke. Verjamem, da prihodnost nemškega gospodarstva kot tudi slovenskih dobaviteljev, ki so zelo vezani na avtomobilsko industrijo, ni temna. Ravno zaradi želje po razpršitvi trgov želimo podjetjem pomagati, da odvisnost od Nemčije preusmeri na druge trge. Tudi na druge države EU, da pretresi, ki se lahko zgodijo, ne bi tako vplivali na podjetja in BDP države.

Pomanjkanje delovne sile v Sloveniji je posledica rasti našega gospodarstva in brez tuje delovne sile tudi v prihodnje – če bomo želeli rasti – ne bo šlo. Pomembno je, da tujo delovno silo v Sloveniji na sistematičen način sprejmemo, da imamo urejen kulturni in socialni vidik tega procesa. Če bomo šli strateško po državah, lahko dobimo kakovostno delovno silo in bomo pri tem uspešni. Slovenija po besedah tujih investitorjev slovi po izobraženi in kakovostni delovni sili. Tega tuja delovna sila ne bo zamenjala, brez te delovne sile pa ne bo šlo.