Slovenskim bolnikom zagotavljamo najmodernejša zdravljenja

V nadaljevanju preberite: Robert Ljoljo je septembra 2019 postal predsednik uprave Leka, mesec pozneje pa tudi predsednik Novartisa v Sloveniji. Poklicno pot v družbi je začel že kot študent leta 1993. V pogovoru je med drugim poudaril, da so lani zaposlili rekordno število novih sodelavcev, povečali število razvojnih projektov ter nadaljevali in končali vse načrtovane investicije. Obenem so nadaljevali preoblikovanje družbe, ki poteka zadnjih nekaj let.