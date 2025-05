| Sobotna priloga PREMIUM

Sovražnik republike se ne more več žogati

Ko oblastnik vpije, da so njegovi nasprotniki sovražniki vseh pripadnikov skupnosti, je to znak za preplah in slovo od oblastnika.

Galerija Republika Srbska že od leta 2006 voli v trdega desničarja preoblečenega nekdanjega socialdemokrata Milorada Dodika, oblast v entiteti že dve leti išče sovražnike republike v nevladnih organizacijah, novinarjih in vseh, ki se z Dodikom ne strinjajo. Foto Tomi Lombar/delo Lombar Tomi