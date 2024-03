V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled se zdi, da je sram danes nekam poniknil in da smo postali brezsramna družba. Dejansko pa je problem v tem, da sramu ni tam, kjer bi ga pričakovali – pri odločevalcih, ljudeh na položaju ter ljudeh, ki imajo ekonomsko moč. Sram pa, paradoksno, močno poganja potrošništvo. Že v preteklosti je bilo ljudi kdaj sram, ker niso bili lepo oblečeni, ker so živeli v bedi in še posebej, ker niso imeli denarja, da poskrbijo za otroke. Danes je ta sram veliko večji, saj so ljudje nenehno bombardirani s podobami lepote in uspeha. Ljudi je sram, da so revni. Sram jih je, ker niso dovolj uspešni, privlačni ali slavni.