Nesrečnik, ki mladih ne zanima, je za tuje zaveznike najboljši predsednik

V Beogradu bo novi vrhunec več kot tri mesece trajajočega niza blokad in protestov v organizaciji študentov, ki vse od novembrske zrušitve nadstreška na novosadski železniški postaji in izgube petnajstih življenj zahtevajo obračun s korupcijo in delujoče institucije v Srbiji. Sobotno dogajanje se bo sredi dneva začelo na štirih lokacijah fakultet v srbski prestolnici, zaključilo pa zvečer pred parlamentom z akcijo pod simboličnim imenom Največji hrup v Srbiji. Seveda bodo tam tudi mladi in malo manj mladi iz vse države, ki so v prestolnico večinoma prišli že sinoči.

Čeprav se študentje v gandijevski maniri modro in vztrajno izogibajo nasilju ter nasilnim provokacijam, bi ob branju vladajočemu režimu naklonjenih medijev lahko sklepali, da bo danes v Beogradu krvi do kolen. »Blokaderji pripravljajo prelivanje krvi za 15. marec: palice, šokerji, noži, samostrel – velika zaplemba policije na vpadnicah v Beograd,« se glasi le eden izmed naslovov v predsedniku Aleksandru Vučiću naklonjenih medijih. Ti udeležence protestov že mesece obkladajo z žaljivkami, kot so izdajalci, tuji plačanci, ustaši, narkomani in podobno.