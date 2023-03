V članku lahko preberete:

Starosta preiskovalnega novinarstva Seymour Hersh je pred mesecem objavil članek, v katerem trdi, da so plinovod Severni tok razstrelili pripadniki ameriških pomorskih sil in obveščevalnih agencij. Po mesecu dni so mediji z New York Timesom na čelu objavili novo teorijo: Severni tok je razstrelila posadka 15-metrske jadrnice, ki jo je najelo poljsko podjetje v ukrajinski lasti. Kdo je Sy Hersh? Njegova zgodba ima luknje, ni pa nesmiselna.