Nemčija preiskala jahto, ki je domnevno prevažala eksploziv

Nemški preiskovalci, ki raziskujejo okoliščine eksplozij na plinovodih Severni tok 1 in 2, so januarja pregledali jahto, na kateri so odkrili sledi eksploziva in je domnevno prevažala eksploziv, uporabljen v incidentu, je danes sporočilo zvezno tožilstvo. Pri tem je dodalo, da še vedno niso ugotovili identitete storilcev in njihovega motiva.

Nemško zvezno tožilstvo je potrdilo, da so na jahti našli sledi eksploziva in da trenutno poteka analiza vseh zaseženih predmetov. Preiskavo so izvedli zaradi suma, da bi lahko bila ladja uporabljena za prevoz eksplozivnih naprav, ki so 26. septembra lani eksplodirale na plinovodih Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju, so pojasnili.

Po navedbah nemških medijev je jahta 6. septembra lani odplula iz severnonemškega pristanišča Rostock, naslednji dan pa so jo našli na danskem otoku Christianso v Baltskem morju. Jahto je menda najelo podjetje v lasti dveh Ukrajincev s sedežem na Poljskem, upravljala pa jo je domnevno šestčlanska posadka, ki jo je sestavljalo pet moških in ena ženska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava nemškega tožilstva je bila javnosti predstavljena le dan po tem, ko je ameriški časnik New York Times na podlagi informacij ameriške obveščevalne službe poročal, da naj bi bila za sabotažo na obeh plinovodih odgovorna proukrajinska skupina oziroma skupina nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Po navedbah ameriških uradnikov nič ne kaže na to, da bi bil v sabotažo vpleten ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija, ki vztraja, da so za incidente odgovorne ZDA, pa je navedbe časnika zavrnila, češ da takšne informacije širijo tisti, ki nočejo opraviti preiskave v pravnem okviru in poskušajo na vsak način preusmeriti pozornost javnosti.

Eksplozije, ki so septembra lani odjeknile na plinovodih Severni tok 1 in 2 in povzročile uhajanje plina na štirih mestih, so bile sabotaža, je novembra po preiskavi potrdilo švedsko tožilstvo. Kot dokaz je navedlo, da so v bližini plinovodov preiskovalci našli sledove eksploziva.

Vzroki eksplozij še vedno niso znani. Ukrajina je krivdo za eksplozije pripisala Rusiji, medtem ko je ruski predsednik Vladimir Putin dogodek označil za dejanje mednarodnega terorizma.