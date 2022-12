svet pastelnih barv in sladkih problemov

Televizijska serija Emily v Parizu avtorja Darrena Stara je s filtriranim instagramskim pogledom na svet, boomerang storyji, nenehno vzhičenostjo in zbirom klišejev o Parizu očitno osvojila ne le milenijce, ampak tudi najmlajše generacije in njihove starše. O čem nam govori, če ne o eskapizmu.

Serija ponuja tiste vrste narkotičen užitek, pomešan z občutkom krivde, tako imenovani guilty pleasure, vsaka petindvajsetminutna epizoda je bolj barvita in bolj sladka od prejšnje, kot puhasti francoski makroni, posežeš po še enem, po še enem, dokler ne moreš več nehati in dokler ne izprazniš cele škatle.

Netflix je Emily v Parizu med pandemijo odkupil od Paramounta – in postala je tiste vrste lahkotna romantična serija, ki nas je zazibala v svet pastelnih barv, lahkotnih čustev, sladkih problemov, medtem ko smo se v resničnem svetu ukvarjali z grozečim virusom, ukrepi in karantenami.

Že prva sezona se je uvrstila na lestvice najbolj gledanih serij na Netflixu, zdaj, ko je prišla tretja, kaže, da jo, sploh med prazniki, najraje gledamo tudi Slovenci.

Dejansko je prva polovica prve sezone kot mučen eksorcizem vseh francoskih klišejev, ki so si jih scenaristi lahko zamislili, zapiše kritičarka Guardiana. In res: skoraj v vsakem kadru se dviga Eifflov stolp, kot erektično utelešenje klišeja, tu so slikovite kavarne z okroglimi mizicami, kjer se stiskaš tesno skupaj, jutranja kava in rogljički, jutranji tek ob Seni, Moulin Rouge, bogate ženske, ki pustijo, da njihovi psi kakajo po najlepših ulicah, verižno kajenje pred fitnesom, šampanjec za zajtrk, moški v dragih oblekah, ki svobodno govorijo o seksu, parfumi in pariški »nosovi«, prezir do ameriške kulture.

In res: v Emilyjinem svetu ni izziva ali težave, ki je ne bi premagala z zavidljivim entuziazmom in z novo objavo čudovite fotografije na instagramu ali twitterju. Njen sveži obraz, nedoločljive starosti, kot ustvarjen za družabna omrežja – dejansko so njeni izrazi, kot je nekdo zapisal, kot živi emodžiji. Nakremžen obraz, kadar kaj ni v redu. Dvignjene obrvi, kadar se čudi. Obraz, našobljen v poljub, za najbolj srčkan selfi, obraz, ki guba čelo – mislec. Vse jih prepoznamo na svojih telefonih.