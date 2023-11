Svoboda izpovedovanja vere – javno ali le zasebno?

V nadaljevanju preberite:

Odzivi, ki jih je sprožila javna molitev rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani, so različni. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali gre pri javni molitvi za religijo ali za politično manifestacijo, morda celo za kršitev ustave. Vsekakor je to za naše kraje precej neobičajno izražanje verskega prepričanja s skupinsko molitvijo na javnem mestu. Glede na odzive je primerno takšno prakso pobliže pregledati z vidika ustavnopravnih in mednarodnopravnih dokumentov.