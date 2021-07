Treba se je osredotočiti na tarče, kjer je lahko učinek opazen

V nadaljevanju preberite:

Andreas Malm, letnik 1976, je avtor številnih knjig o povezavi industrije fosilnih goriv s podnebno krizo, med drugim Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (Fosilni kapital: vzpon parnega pogona in korenine globalnega segrevanja) in White Skin, Black Fuel (Bela koža, črno gorivo).



Profesor človeške ekologije in človeške geografije na švedski univerzi Lund je eden od najvplivnejših podnebnih teoretikov in dolgoletni podnebni aktivist, ki se zavzema za veliko bolj radikalne oblike podnebnega aktivizma, kot smo mu bili priča v zadnjem desetletju. V knjigi Kako razstreliti naftovod – seveda brez človeških žrtev – zagovarja napade na infrastrukturo naftno-plinskih podjetij, glavnih krivcev za podnebno krizo.



Pogovarjala sva se v Mladinskem gledališču, kjer bo režiser Žiga Divjak jeseni postavil na oder igro Vročina (Heat), ki nastaja po Malmovem besedilu.