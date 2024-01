Tudi nam je dovolj

V nadaljevanju preberite:

Teden je minil v znamenju govora o stavkah. Vlada in del sindikatov javnega sektorja so v sredo podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, drugi sindikati naj bi to storili do konca meseca. Najbolj vroči sta bili seveda napovedi stavkovnih zahtev zdravnikov in sodnikov. Dregnili sta v bistvo in jedro tega, kar pomeni socialni dialog in kriza vodenja države.