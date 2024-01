Učenci si želijo šolo, ki ima srce

V nadaljevanju preberite:

Raziskava, izvedena na vzorcu 29.000 učencev, v kateri so leta 2021 sodelovali tudi slovenski učenci, ugotavlja, da jih le dve petini doživljata šolo kot varen prostor in učitelje kot osebe, ki jim pomagajo pri napredku. Starejši ko so učenci, bolj doživljajo šolo kot nepravično. Ker napake niso vrednotene kot pomemben sestavni del procesa učenja, jih učenci doživljajo kot poraz. Šole z visoko učno kulturo, ki uporabljajo jezik učenja, razvijajo učne spretnosti in veščine, so dosegle statistično bistveno boljše rezultate kot šole, ki tega nimajo. Način vodenja šole in učitelji lahko naredijo pomembno razliko v počutju in dosežkih učencev. Kaj o šoli prihodnosti menijo slovenski osnovnošolci?