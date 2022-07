Usoda države brez pravice do obrambe

V nadaljevanju preberite:

Srebrenica je padla 50 let po koncu druge svetovne vojne. Vsako leto sredi julija v Srebrenici, na pokopališču, ki je del spominskega centra, pokopljejo identificirane posmrtne ostanke ubitih ljudi. Na pokopališču je gozd belih nagrobnih stebrov, na katerih so imena pobitih. Srebreniški gozd nagrobnikov je tako velik tudi zato, ker Združeni narodi napadeni državi niso dovolili, da se oboroži in brani.