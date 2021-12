V zunanji politiki je kontinuiteta. Prepiramo se o odtenkih

V nadaljevanju preberite:

Decembra običajno, preden potegnemo črto, pogled še enkrat uperimo v odhajajoče leto. Ozrl se bom na delovanje republike Slovenije, predvsem seveda vlade, na področju zunanje politike v letu 2021 in tudi poskušal podati oceno. Zavedam se, da gre v času izrazite politične pregretosti pri nas in za povrhu še predvolilnega obdobja za zelo tvegano početje. Stvari naj bi bile zgolj črne ali bele. Za sive, rožnate in druge odtenke ni prostora. Kljub temu se ga lotevam.