Verjel sem, da smo skupnost

Sredi februarja 2017 se je v Podbočju zgodil grozljiv umor. Moška sta se fizično tako znesla nad znancem, da je zaradi poškodb v bolnišnici dan kasneje umrl. Pretepanje, brezčutno in podlo izživljanje, celih 23 minut, sta v živo prek prenašala po družbenem omrežju. In gledalo ga je več kot dvajset tisoč ljudi. Ki so policijo poklicali šele kasneje. Ko je bilo že prepozno. Režiser Janez Burger je za svoj nagrajevani film iztočnico našel v tem do kraja zavržnem dogodku. Postavil ogledalo družbi. In paradigmam, ki ta sodobni kaos vrtijo. Naslovil ga je Opazovanje.