Kakovost je v šivih. To mi je rekel prijatelj

»Skrivnost življenja je v šivih, ne v tem, da nimaš brazgotin,« pravi Damir Avdić. »Iz dobrih šivov vzcveti dobro življenje. Nekaterim se šivi zacelijo, drugim se ne. Nekateri si po tragediji uredijo življenje, drugi ne. Nekateri gredo v tujino, drugi ostanejo doma. Nekateri so pičke, drugi pijanci. Nekateri so bili na eni strani, drugi na oni, a vsi so eden drugemu gledali v gate in zrli v oči. Nekateri so ubijali, posiljevali, lagali. Nekateri so dvigovali uteži na strehi bloka in se niso zmenili za ostrostrelce. Raje umrem kot ptič kakor kot podgana! Naj me razstrelijo pri belem dnevu!«

Predstava Šivi po besedilni predlogi glasbenika, pisca in performerja Damirja Avdića je nastala po avtobiografski predlogi iz časa vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije v devetdesetih letih. »Cilj je povedati zgodbe, ki so se zgodile. Meni, njemu, njej, tebi, onemu, njim, o njih, nam. Dejstvo, da se nekdanja skupna država krvavo razklala po šivih, je povzročilo na tisoče novih šivov, ki jih – zavedno ali nezavedno – nosimo vsi. Šivi so okvir za tukaj in zdaj. Šivi so nikoli do konca zaceljene zgodbe,« je povedal Avdić nekaj dni pred premiero predstave, ki bo 11. septembra v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. In dodal, da je konceptualnim umetnikom vstop prepovedan. Ter na moje vrtanje, ali bo kitara ali ne, pojasnil tudi slednje.