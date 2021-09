Vznesenost in nemoč

V kolumni preberite:

Vse od njene bizarne ideje, da bo živela, delala in spala v pisarni oziroma v prostoru, ki se drži sedeža komisije v palači Berlaymont, je o Ursuli von der Leyen kup dvomov. Na položaju predsednice evropske komisije je skoraj dve leti, ni mogoče reči, da ni marljiva, vprašljiva ostaja njena pozicija v Evropi. Je varovanka Angele Merkel in funkcijo je zasedla na izrecno zahtevo Nemčije.



Ta teden je imela svoj drugi letni nagovor o stanju v Uniji, bilanci zadnjega leta in prioritetah v prihodnje. Toda vsi gledajo v Berlin. Ko gre za evropsko politiko in evropsko prihodnost, čaka EU na zmagovalca volitev v Nemčiji prihodnjo nedeljo. In na izid predsedniških volitev prihodnjo pomlad v Franciji.