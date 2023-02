Zahod naj Srbijo reši iz krempljev ruske hibridne okupacije

V nadaljevanju preberite:

V času, ko Srbi in državljani drugih balkanskih držav čakajo, da jim bo Evropska unija pocenila mobilno gostovanje in tako pokazala, da misli resno z obljubami o evropski perspektivi, Čedomir Stojković in kolegi pripravljajo, osvežujejo in objavljajo sezname Putinovih agentov v Srbiji ter vlagajo kazenske ovadbe proti ljudem, ki omogočajo delovanje ruske zasebne vojske Wagnerjeva skupina na srbskih tleh.

Zakaj je ruski vpilv v Srbiji tako močan? Kako se spopasti z rusko propagando in lažnimi novicami?

»Prepričan sem, da je edini nacionalni interes Srbije, da prizna Kosovo in da se končno posveti realnim vprašanjem. Kako bomo rešili zavožene generacije mladih ljudi? Kaj bomo naredili z onesnaženim okoljem? Kako bomo uredili uničeno zdravstvo? Šolstvo? Kako bomo množice ljudi končno potegnili iz revščine in obupa?« poudarja Stojković.