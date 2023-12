Zaradi Taylor Swift in njenih besedil je marsikdaj lažje živeti

V nadaljevanju preberite:

Eva Mahkovic je avtorica knjig Na tak dan najbolj trpi mastercard (2019) in Vinjete straholjubca (2019). Kot dramaturginja je zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem in je avtorica dramskega dela Alica v deželi strahov. Njena tretja knjiga TOXIC (založba Beletrina) je izšla tako rekoč na letošnje Marijino vnebovzetje. In marijanskih motivov, krščanske ikonografije kot take, v tem delu ne manjka. Niti peze, ki jo nosi s seboj v življenju – in skozi knjigo, ves čas –, glede občutkov krivde, sramu, neizpolnjenosti, včasih samo hipne, ne ... Kdo bi rekel, da gre za trivijo. Tudi te sva se dotaknili v intervjuju.

Njeno pisanje je sveže in pogumno in na slovenski literarni sceni potrebno. Ker je drugačno. Tako kot je bil drugačen tudi njen pogled v mojo smer, ko ni bilo strinjanja med nama o marsičem izrečenem in izpisanem ter svetovnim nazorom kot takšnim. Brez sence zamere. Kar je redko.