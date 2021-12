Zlikani obraz postfašizma

V nadaljevanju preberite:

Revija Economist je letos za »državo leta« razglasila Italijo. To je poklon predsedniku vlade Mariu Draghiju, ki mu je uspelo obrniti stvari v pravo smer: oživiti gospodarstvo in izvesti učinkovito cepilno kampanjo. »Italija se je spremenila.« Po zaslugi nekdanjega šefa Evropske centralne banke so večno sprte stranke pozabile na politična nesoglasja in podprle program reform. Gospodarstvo Italije »okreva hitreje kot v Franciji in Nemčiji«.

Toda na notranjepolitičnem prizorišču je najbolj presenetila Giorgia Meloni, postala je zvezda italijanske desnice. Spreminjanje in protislovnost stališč ne zmanjšujeta njene priljubljenosti, je pop ikona. Izdala je avtobiografijo, knjiga »Sem Giorgia« je bila dolgo na vrhu lestvice najbolje prodajanih neleposlovnih del. Po navedbah kritikov so v njej očitne laži. Strankarski privrženci so šli tako daleč, da so knjigo brezplačno delili v eni od šol v revni rimski četrti, kjer imajo fašistične skupine še vedno močen vpliv.