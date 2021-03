Zrelostni izpit

V članku preberite še:

Nedavni protest mariborskih dijakov je – pravzaprav simptomatično – postavil v ospredje eno od ključnih strategij, povezanih s pandemijo koronavirusa. Gre za sekuritizacijo javnega zdravja in s tem povezan fenomen družbene konstrukcije varnosti. Prav s tem, da zdravje sekuritiziramo, torej mislimo (in razumemo) izključno kot varnostno grožnjo, lahko privede do suspenza osnovnih državljanskih svoboščin. Pravica do zbiranja in združevanja ter svoboda izražanja, ki so zapisane v Splošni deklaraciji človekovih pravic in (za zdaj še) tudi v ustavi Republike Slovenije, so tako postavljene na tehtnico, s katero naj bi merili njihovo uresničevanje.