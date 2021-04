A-Rod prevzema volkove iz Minnesote

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez naj bi razdrla zaroko. FOTO:

Nina Westervelt/Profimedia

Nekdanji bejzbolski zvezdnikin milijardernaj bi postala nova lastnika moštva v košarkarki ligi NBA Minnesota Timberwolves, ki je že 30 let v rokahOdštela naj bi mu 1,5 milijarde dolarjev. Po dogovoru naj bi popoln nadzor prevzela leta 2023, hkrati se bosta zavezala, da franšiza ne bo zapustila Minneapolisa. Rodriguez, znan kot A-Rod, je želel lani skupaj z zdaj že bivšo zaročenkokupiti New York Mets iz MLB, v igri je bil tudi Lore, Newyorčan, ki je bil do januarja letos izvršni direktor Walmarta.Lore (49) je ustanovil podjetje Jet.com, ki ga je Walmart kupil za tri milijarde dolarjev, in Diapers.com, ki ga je prodal Amazonu za 545 milijonov zelencev. Rodriguez (45) se je igralsko upokojil leta 2016, v karieri je s plačami zaslužil 448 milijonov dolarjev.